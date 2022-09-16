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OTOMATİK OYNAT
09:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Eylül 2022 Cuma atv izle! | Video 16.09.2022 | 10:21
01:55
Başkan Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü | Video 16.09.2022 | 09:54
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Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video 16.09.2022 | 09:54
01:00
Sakarya'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 16.09.2022 | 10:12
00:43
Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 kişi gözaltına alındı | Video 16.09.2022 | 10:10
01:12
Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu | Video 16.09.2022 | 09:56
00:48
Köftecide masa silme kavgası! Ortalık savaş alanına döndü | Video 16.09.2022 | 09:55
00:31
Uyuşturucuları termosa sakladı! Suçüstü yakaladılar | Video 16.09.2022 | 09:40
03:07
Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa aldı | Video 16.09.2022 | 09:17
02:13
Çekmeköy'de iki araç alev alev yandı | Video 16.09.2022 | 08:58
01:03
Mersin'de PKK şüphelisi 2 kadın gözaltına alındı | Video 16.09.2022 | 08:58
00:13
Kars’ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti | Video 16.09.2022 | 08:58
02:32
Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu | Video 16.09.2022 | 00:27
00:29
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza | Video 15.09.2022 | 23:27
02:08
Bodrum’da su ishale hattı yine patladı! Deniz kahverengiye büründü | Video 15.09.2022 | 22:23
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Meksika’da tır dehşeti: 10 ölü, 10 yaralı | Video 15.09.2022 | 19:26
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Batman’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara yansıdı | Video 15.09.2022 | 19:26
Başakşehir’deki alışveriş merkezinde bulunan bir köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasın çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine çıktığı iddia edilen kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.