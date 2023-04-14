Video Yaşam 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 70 gözaltı | Video
'Kökünü Kurutma' operasyonu: 70 gözaltı | Video

'Kökünü Kurutma' operasyonu: 70 gözaltı | Video

14.04.2023 | 15:47

Nevşehir genelinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu yapıldı.

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Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde 59 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

"Kökünü Kurutma Operasyonu" bünyesinde 59 adrese yapılan baskınlarda; 318 gram kokain, 2 bin 698 gram kubar esrar, 17 gram skunk, 224 gram metamfetamin, 207 kök kenevir bitkisi, 136 gram sentetik kannabinoid bonzai, 5 adet sentetik hap, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 209 adet tabanca fişeği, 74 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Nevşehir genelinde, ilçe, köy ve beldelerde belirtilen 59 adrese yapılan baskınlar neticesinde gözaltına alınan 70 şüpheli kişinin Jandarmada ki işlemleri devam ediyor.

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