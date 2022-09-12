"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 33 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyonda 33 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, toplam 153 şüphelisi bulunan dosya kapsamında 85 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 85 kişiden 52'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 33 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Alınan güvenlik önlemleri arasında 3'ü kadın 30'u erkek dosyalarla birlikte savcı karşısına çıkarıldı. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Operasyon kapsamında 1 kilo 474,98 gram metamfetamin, 1 kilo 177,38 gram esrar, 45,29 gram eroin, 55 bin 130 TL para, 3 adet hassas terazi, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 kök Hint keneviri, 9 adet extacy, 3 ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyona 1 helikopter, 6 narkotik köpeği, 401 polis katılmıştı.

6 aydır süren operasyon kapsamında bugüne kadar 55 şüpheli yakalandı, 153 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve 4 şüpheli de tutuklandı.