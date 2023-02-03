‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03.02.2023 | 14:20 Erzincan’da 4 gün önce düzenlenen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

31 Ocak 2023 tarihinde şafak vakti Erzincan'ın da aralarında bulunduğu Antalya, Isparta ve Ordu'da eş zamanlı zehir tacirlerine yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonun Erzincan ayağında 25 adrese yapılan baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette gözaltı süreleri dolan ve sorgulanmaları tamamlanan 22 şüpheli bugün sabah Erzincan Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.