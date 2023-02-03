‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Erzincan’da 4 gün önce düzenlenen ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.
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