"Kökünü Kurutma" operasyonunda yakalanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi | Video
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde zehir tacirlerine yönelik yapılan "Kökünü Kurutma Operasyonu" ile yakalanan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi.
Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.