Kokunun sebebi belli oldu! Çamaşır makinesinin içerisinden öyle bir şey çıktı ki | Video

Leah Pickard, eşi Scott ve üç çocuğuyla birlikte yaşıyor ve aile yakın zamanda mide bulandıran inanılmaz bir olay yaşadı. Taze çamaşır kokusu gibisi yoktur. Ancak Leah’ın paylaştığı bu videodan sonra çamaşır yıkamaktan korkmaya başlayabilirsiniz.