Kokusu sokağa yayılınca öldüğü ortaya çıktı

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Adana’da yalnız yaşayan bir kişinin, evinden koku gelmesi üzerine komşusunun şüphelenip durumu polise bildirmesiyle yaklaşık 15 gün önce öldüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde 69176 Sokaktaki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, lokantalarda çalışan ve iki çocuk babası olan Ömer Fehmi Karaçor (50) yıllar önce eşinden ayrılıp tek başına yaşamaya başladı. Karaçor'un 15 günden bu yana işe gitmediği arkadaşlarının da arayıp ulaşamadığı öğrenildi. Bugünde komşusu Günay Erenkara, sokaktan Karaçor'un evinin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler Karaçor'un kapısını çaldı ancak açan olmadı. Daha sonrada çilingir çağırıp kapı açıldı. Karaçor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karaçor'un ölümünün üzerinden en az iki hafta geçtiğini vücudunda çürümeler olduğunu belirledi. Bu arada, polis evde inceleme ve ceset üzerinde inceleme başlattı. İlk yapılan incelemede Karaçor'un vücudunda dış müdahaleye rastlanmadı. Karaçor'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Erenkara ise Karaçor'un yalnız yaşadığını kokusu sokağa yayılınca öldüğünü fark ettiklerini söyledi.