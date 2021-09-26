Video Yaşam Kol saatinde kokain satmaya çalışan torbacılar Beşiktaş polisine yakalandı | Video

Kol saatinde kokain satmaya çalışan torbacılar Beşiktaş polisine yakalandı | Video

Kol saatinde kokain satmaya çalışan torbacılar Beşiktaş polisine yakalandı | Video
26.09.2021 | 10:29

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Levent’te takip ettikleri bir aracı durduran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün kol saatinin çalışmadığını fark etti. Saatin mıknatısla tutturulmuş arka tarafını açan yunus polisi, içerisine gizlenmiş satışa hazır kokain ele geçirdi. Polisi bile şok eden olayda araçtaki 2 torbacı gözaltına alındı.

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus ekipleri, bir süredir takip ettikleri uyuşturucu satıldığı düşünülen 34 VS 002 plakalı aracı Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde sokak üzerinde durdurdu. Polis ekipleri ardından aracın içerisindeki Vedat S. (28) ve yanında bulunan arkadaşı Fırat C.'den (27) şüpheli hareketler sergilediğini gördü. Araçta didik didik arama yapan Beşiktaş polisi ardından şahısların üstlerini aradı. GBT sorgularını da yapan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

MIKNATISLI KOL SAATİNDEN KOKAİN ÇIKTI
Aramalar esnasında Beşiktaş polisi, sürekli olarak saatine bakan sürücü V.S.'nin hareketlerinden şüphelenerek kontrol etmek istedi. Bu sırada saatin çalışmadığını anlayan polis ekipleri, saati alarak incelemeye başladı. Yapılan incelemede saatin arka kapağının mıknatıs yardımıyla tutturulduğu belirleyen polis, kapağı çıkartınca şaşkına döndü. Polis saatin içinde 5 parça halinde 3.5 gram kokain ele geçirdi.

BEŞİKTAŞ POLİSİ TORBACILARI GÖZALTINA ALDI
Araçta başka bir saat olduğunu gören polis ekipleri, onunda aynı sistemle kapatıldığı ve içinde yine 5 parça halinde 3.5 gram kokain olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücü V.S. ve arkadaşı F.C. polis merkezine götürülürken, araç ise detaylı arama için otoparka çekildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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