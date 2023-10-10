Kolombiya’dan gelen gemide 141.5 kilo kokain ele geçirildi | Video 10.10.2023 | 10:33 Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kolombiya’dan gelen bir yük gemisinde 141.5 kilogram kokain ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen 5 Ekim tarihinde Kdz. Ereğli ilçesi limanında operasyon gerçekleştirdi.Kolombiya'dan gelen Panama Bayraklı Phoenican isimli yük gemisinin Kdz. Ereğli limanına limana giriş yapması üzerine Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Narkotik Polis ekiplerince takip edilen gemide yapılan aramalarda yaklaşık 141,5 Kilogram Kokain maddesi ele geçirildi. Gemi mürettebatından 10 şüpheli gözaltına alındı. Dün Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeleri İmal, İthal veya İhraç etme suçundan Kdz. Ereğli adliyesine sevk edilen 10 şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan limana kömür getirdiği öğrenilen geminin buradan da Varna'ya rota çizeceği iddia edildi.