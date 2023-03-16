Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video
Bornova ilçesinde daha önce de kumar oynatıldığı gerekçesi ile defalarca mühürlenen dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye jandarma operasyon gerçekleştirdi. İşletme sahibi ve 84 kişi hakkında işlem yapıldı.
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