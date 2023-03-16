Video Yaşam Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video
Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video

Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye kumar operasyonu | Video

16.03.2023 | 12:28

Bornova ilçesinde daha önce de kumar oynatıldığı gerekçesi ile defalarca mühürlenen dernek görünümlü 'Kolpaçino' kumarhanesi ile birlikte iki işletmeye jandarma operasyon gerçekleştirdi. İşletme sahibi ve 84 kişi hakkında işlem yapıldı.

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İzmir İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik ve Kayadibi mahallelerinde bulunan umuma açık işletmelerde kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu adreslerdeki işletmelere baskın düzenledi. Daha önce de defalarca kumar oynatıldığı tespit edilerek mühürlenen 'Kolpaçino" olarak ünlü işletme ile Kayadibi Mahallesi'ndeki diğer işletmede, jandarmayı gören vatandaşlar şaşkın döndü. Tombala oynadıkları belirlenen vatandaşların kimi elleriyle kimi de montlarıyla yüzlerini kapattı. Kumar oynarken suç üstü yakalanan 84 kişiye toplam 339 bin 620 TL idari para cezası kesildi. İşletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheli Ö.T. hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "Mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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