Video Yaşam "Kolpaçino kumarhanesi"ne operasyon: 278 kişi suçüstü yakalandı | Video

"Kolpaçino kumarhanesi"ne operasyon: 278 kişi suçüstü yakalandı | Video

24.03.2023 | 10:51

İzmir'de, daha önce de kumar baskınları düzenlenen ve duvarda asılı olan Kolpaçino tablosu ile hafızalara kazınan kumarhaneye yeniden operasyon gerçekleştirildi. "Kolpaçino kumarhanesi"nin de aralarında bulunduğu 5 farklı işletmede düzenlenen operasyonda, 278 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ilçesi Kayadibi, Beşyol ve Gökdere Mahallesinde bulunan 5 farklı umuma açık işletmede kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları ile Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Mart tarihinde düzenlenen operasyonda, 278 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 1 milyon 127 bin 299 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheli Ö.T., İ.A. ve A.K. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyon düzenlenen bir işletmede duvara asılı olan "Kolpaçino" filmi karakterlerinin fotoğrafları ve "İçerisi şampiyonlar ligi. Pırlantacılar galericiler, İzmir'in tüm elit insanları burada" yazısı da dikkat çekti. Söz konusu işletmede, farklı zamanlarda operasyonlar düzenlenmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kolpaçino kumarhanesine operasyon: 278 kişi suçüstü yakalandı | Video 01:19
"Kolpaçino kumarhanesi"ne operasyon: 278 kişi suçüstü yakalandı | Video 24.03.2023 | 10:51
624 yıllık Ulu Cami’ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı | Video 04:51
624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı | Video 24.03.2023 | 10:44
Eskişehir’deki ’kökünü kurutma’ operasyonunda 27 tutuklama | Video 00:58
Eskişehir’deki 'kökünü kurutma' operasyonunda 27 tutuklama | Video 24.03.2023 | 10:44
Gümrük Muhafaza ekiplerinden seri uyuşturucu operasyonları: 173 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 04:14
Gümrük Muhafaza ekiplerinden seri uyuşturucu operasyonları: 173 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 24.03.2023 | 10:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 05:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 24.03.2023 | 10:21
Kahramanmaraş Göksün’daki 5.3’lük depremde yaşanan panik anı güvenlik kamerasında | Video 00:25
Kahramanmaraş Göksün'daki 5.3'lük depremde yaşanan panik anı güvenlik kamerasında | Video 24.03.2023 | 10:15
Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 9 ’torbacı’ adliyeye sevk edildi | Video 01:55
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 9 'torbacı' adliyeye sevk edildi | Video 24.03.2023 | 10:07
Deprem Amanos’un zirvesindeki Şalen Kalesi’nin surlarını da yıktı | Video 03:17
Deprem Amanos'un zirvesindeki Şalen Kalesi'nin surlarını da yıktı | Video 24.03.2023 | 09:45
Çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği otel böyle görüntülendi | Video 01:42
Çıkan yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği otel böyle görüntülendi | Video 24.03.2023 | 09:41
Sigorta masrafı olmasın diye aracını trafikten çekti, bu kararının cezasını ödedi | Video 05:12
"Sigorta masrafı olmasın" diye aracını trafikten çekti, bu kararının cezasını ödedi | Video 24.03.2023 | 09:13
İstanbul’a gelen leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarında görsel şölen oluşturdu | Video 01:44
İstanbul’a gelen leylek sürüsü Taksim Meydanı semalarında görsel şölen oluşturdu | Video 24.03.2023 | 08:43
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkutan yangın | Video 05:25
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkutan yangın | Video 24.03.2023 | 08:42
Kırmızı ışıkta geçen tırın hafif ticari araca vurma anı kamerada | Video 02:57
Kırmızı ışıkta geçen tırın hafif ticari araca vurma anı kamerada | Video 24.03.2023 | 08:27
Otomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:51
Otomobilin işçi servisiyle kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı | Video 24.03.2023 | 08:27
Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR Fabrikası’nda yangın | Video 04:08
Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR Fabrikası'nda yangın | Video 24.03.2023 | 08:26
Artvin’de ÇAYKUR Fabrikası’nda yangın | Video 00:31
Artvin'de ÇAYKUR Fabrikası'nda yangın | Video 24.03.2023 | 08:42
Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi | Video 00:41
Pendik’te 7 katlı otelde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi | Video 24.03.2023 | 08:26
ABD’de gece kulübünde katliam girişimi son anda engellendi | Video 00:49
ABD’de gece kulübünde katliam girişimi son anda engellendi | Video 23.03.2023 | 22:35
Ramazan ayının ilk gününde trafik yüzde 63’e ulaştı | Video 02:25
Ramazan ayının ilk gününde trafik yüzde 63’e ulaştı | Video 23.03.2023 | 20:00
Film sahnelerini aratmayan kuyumcu soygunu kamerada | Video 12:11
Film sahnelerini aratmayan kuyumcu soygunu kamerada | Video 23.03.2023 | 16:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA