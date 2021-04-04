Video Yaşam Koluna demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiyenin kurtarma operasyonu kamerada | Video

Koluna demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiyenin kurtarma operasyonu kamerada | Video

Koluna demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiyenin kurtarma operasyonu kamerada | Video
04.04.2021 | 08:23

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Üsküdar’da bir evin bahçesinin duvarındaki demir parmaklıklar kız çocuğunun koluna saplandı. İtfaiye erleri çocuğun yüzünü kıvılcımlardan koruyarak elektrikli testere ile demir parmaklıkları kesip çocuğu kurtardı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinin duvarındaki demir parmaklıklar, küçük yaştaki bir kız çocuğunun koluna saplandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çocuğun kolunun güvenle kurtarılması için önlem alırken itfaiye ekipleri de çocuğun kolunu saplandığı yerden kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye, çocuğun yüzüne kıvılcım gelmemesi için önlem aldıktan sonra demir parmaklıkları elektrikli testere ile kesti. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan çocuk olay yerindeki ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Koluna demir parmaklıklar saplanan çocuğu itfaiyenin elektrikli testere ile kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde itfaiye ekipleri, çocuğun koluna saplanan demir parmaklıkları elektrikli testere ile kesiyor. Çocuk kolundaki demir parmaklık parçasıyla beraber sedyeye yatırılarak ambulansa koyuluyor.

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