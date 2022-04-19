Video Yaşam Komançi’den Bonzai’ye suçüstü | Video
Komançi’den Bonzai’ye suçüstü | Video

Komançi’den Bonzai’ye suçüstü | Video

19.04.2022 | 13:24

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı. “Komançi” isimli narkotik dedektör köpeği, uyuşturucu satıcısının adresinde 344.65 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve 69 uyuşturucu hap buldu.

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; cezaevinden yeni tahliye olan Ş.T.'nin adresine "Uyuşturucu" operasyonu düzenledi. Adreste "Komançi" isimli hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. 344.65 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 69 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 650 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonuna da el konuldu. Ş.T. isimli uyuşturucu satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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