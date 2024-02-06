Kombi kasalarına zulalanmış 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video
Bingöl’de yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri bagaj kısmında kargo gönderisi olarak verilen kombi kasalarına zulalanmış vaziyette 30 paket halinde toplamda 21 kilo esrar maddesi ele geçirdi.
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