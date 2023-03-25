Video Yaşam Kombiyi çalıp hurdacıya sattı! 2’si de gözaltına alındı | Video
Kombiyi çalıp hurdacıya sattı! 2’si de gözaltına alındı | Video

Kombiyi çalıp hurdacıya sattı! 2’si de gözaltına alındı | Video

25.03.2023 | 11:12

İstanbul’da çaldığı kombiyi hurdacıya satan hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Hurdacı da gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'da bir kişi; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde girdiği adresten kombi cihazını çaldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kısa süre içerisinde açık kimliğini tespit ettikleri H.A. isimli hırsızı yakaladı. H.A.'nın çaldığı kombiyi bin 800 liraya sattığı hurdacı M.Z. de "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık, Evden Hırsızlık ve Otodan Hırsızlık" suçlarından toplamda 17 suç kaydı bulunan ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen H.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. M.Z. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kombiyi çalıp hurdacıya sattı! 2’si de gözaltına alındı | Video 00:21
Kombiyi çalıp hurdacıya sattı! 2’si de gözaltına alındı | Video 25.03.2023 | 11:12
Jandarmadan siber operasyon | Video 00:55
Jandarmadan siber operasyon | Video 25.03.2023 | 11:11
Binayı kundakladı; yangını izlerken yakalandı | Video 00:27
Binayı kundakladı; yangını izlerken yakalandı | Video 25.03.2023 | 11:11
Tanımadığı Gamze’yi yumruklayan saldırgan için 6 yıla kadar hapis istemi | video 02:50
Tanımadığı Gamze'yi yumruklayan saldırgan için 6 yıla kadar hapis istemi | video 25.03.2023 | 10:25
Güngören’de binanın 4’üncü katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 02:38
Güngören'de binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 25.03.2023 | 10:26
Flamingoların göç yolundaki molaları böyle görüntülendi | Video 00:46
Flamingoların göç yolundaki molaları böyle görüntülendi | Video 25.03.2023 | 10:25
Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 00:34
Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 25.03.2023 | 09:10
İstanbul’da ’Huzur İstanbul Uygulaması’nda 164 asker kaçağı yakalandı | Video 01:06
İstanbul’da 'Huzur İstanbul Uygulaması'nda 164 asker kaçağı yakalandı | Video 25.03.2023 | 09:10
Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video 00:43
Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video 25.03.2023 | 09:10
Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı | Video 01:55
Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı | Video 24.03.2023 | 22:00
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 03:55
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 24.03.2023 | 17:36
Gaziantep’te hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı | Video 00:16
Gaziantep’te hırsızlık yapan şüpheli önce kameraya sonra polise yakalandı | Video 24.03.2023 | 15:51
SON DAKİKA: Malatya’da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 03:14
SON DAKİKA: Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video 24.03.2023 | 15:55
Siirt’te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 01:03
Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 24.03.2023 | 15:25
Manavgat’ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:18
Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video 24.03.2023 | 15:23
Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 00:53
Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 24.03.2023 | 15:23
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 04:40
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 24.03.2023 | 13:00
Seyir halindeki kamyonun açık kasa kapağının çarptığı bisikletli ağır yaralandı | Video 01:25
Seyir halindeki kamyonun açık kasa kapağının çarptığı bisikletli ağır yaralandı | Video 24.03.2023 | 13:59
Balyoz davasında Eski Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı | Video 01:27
Balyoz davasında Eski Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı | Video 24.03.2023 | 13:56
Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’ye ne oldu? Çocukluk aşkının kız kardeşinin evinde kan izine rastlandı! | Video 13:22
Müge Anlı’da aranan Döndü Boztepe’ye ne oldu? Çocukluk aşkının kız kardeşinin evinde kan izine rastlandı! | Video 24.03.2023 | 13:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA