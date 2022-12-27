Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:48
Yüksekova'da yoğun sis! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 27.12.2022 | 11:25
10:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Aralık 2022 Salı 2022 atv izle! | Video 27.12.2022 | 11:06
01:46
Babasının uykusunda boğduğu İclal’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.12.2022 | 11:16
01:51
"Uykusunda öldü" denilen İclal'i, babası boğarak öldürmüş | Video 27.12.2022 | 11:01
01:00
Komşu kadınların 'çöp atma' kavgası kamerada | Video 27.12.2022 | 10:54
02:40
Ardahan buz tuttu, yakıt deposu donan kamyonetin altında ateş yaktı | Video 27.12.2022 | 09:26
01:56
İhaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı | Video 27.12.2022 | 08:58
05:55
Diyarbakır merkezli 2 ilde 'Saklambaç Operasyonu': 10 tutuklama | Video 27.12.2022 | 09:01
04:04
D-650’de korku dolu anlar kamerada: Tırın dorsesi alev alev yandı | Video 27.12.2022 | 08:43
06:56
Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü | Video 27.12.2022 | 08:57
02:29
00:43
Tüfeği temizlerken kazara kendisini vurdu | Video 27.12.2022 | 08:43
04:04
D-650’de korku dolu anlar kamerada: Tırın dorsesi alev alev yandı | Video 26.12.2022 | 23:09
01:19
Tır ile servis minibüsü böyle çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı | Video 26.12.2022 | 20:02
00:11
Çocukların elindeki telefonu böyle çaldı | Video 26.12.2022 | 18:34
03:42
Kamyonun çarptığı beton direk yolcu otobüsünün üzerine devrildi | Video 26.12.2022 | 17:01
02:07
İzmir'de dehşet! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü | Video 26.12.2022 | 15:38
01:13
Kontrolden çıkan pikap şarampole yuvarlandı: 3 yaralı | Video 26.12.2022 | 15:38
00:28
İstanbul’da motosikletli kuryenin öldüğü feci kaza kamerada | Video 26.12.2022 | 15:04
01:15
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 71 gözaltı | Video 26.12.2022 | 14:47
Bursa'da komşular arasında 'çöp atma' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede bulunan bir binada komşular arasında 'çöp atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Komşular arasındaki çöp tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Komşular birbirlerine acımasızca vururken ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi.
Komşular polis ekipleri tarafından karakola götürülürken, kavga anı ise cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.