Komşu kuyumcunun "Vitrinden hırsızlık" iddiası | Video

Manisa'da, altın alışverişinde bulundukları karşı komşuları M.G.'nin, 1 ayda 6 kez kendi vitrinlerinden 270 gram altın çaldığını ileri süren kuyumcu kardeşler Esad Ömer Karaköse (38) ve İlknur Baydar (45), güvenlik kamerası görüntüleriyle polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iş yerinde sayım yapılan ve gözaltına alınan kuyumcu M.G., adli kontrolle serbest kaldı. Suçlamaları kabul etmeyen M.G., Kuyumcular arasında altın alışverişi bu şekilde yapılıyor. Vitrinden ödünç olarak aldığım altınları da kendi dükkanıma müşteriye göstermek için götürdüm. Üzerini de götürürken herhangi bir hırsızlık olayına karşı örttüm. Altınları çalmış değilim dedi.