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Komşular arasındaki kavga görenleri hayrete düşürdü | Video

Komşular arasındaki kavga görenleri hayrete düşürdü | Video

21.12.2023 | 15:55

Sivas’ta bir apartmanda komşular arasında yaşanan gerginlik pes dedirtti. Apartmanda yaşanan tartışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Sivas'ta yaşayan Leman ve Neriman Başara isimli kardeşler, apartmanda bulunan komşularının fiziksel ve sözlü saldırılarına maruz kaldı. İddiaya göre, Leman Başara, apartman yöneticiliği yaptığı dönemde komşularının yaptıkları usulsüz tadilatlara karşı açtığı davaları kazandı. Yaşanan olayların ardından aynı apartmanda ikamet eden 4 komşu, Başara kardeşlere sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.
Bahse konu görüntülerde komşular Başara kardeşlerin kapısına çöp poşeti bıraktı. Bir diğer görüntüde ise elinde bıçak ile gelen bir şahsın güvenlik kamerasına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇÖPLERİ KAPININ ÖNÜNE ATTILAR
Komşularının apartman boşluğundan camlarına sıvı döktüğünü iddia eden Leman Başara, "Davayı kazandığım için beni tehdit ettiler. Bizim kapımıza dayandılar ve evimize kimyasal madde döktüler. Olaylar üzerine polisleri çağırdık. Çöpleri kapımın önüne koydular ve bir gün bekledim. Sabah namazı için kalkmıştım, daha sonra kapının önüne baktım. Komşum beni görünce çöpü ayağıma attı, bende sesimi çıkarmadım. Kameralardan haberleri yoktu. "Çöpleri benim kapımın önüne neden koyuyorsun" diye sordum ve bana sinkaflı sözler söylediler. Bize erkeğiniz yok, kimseniz yok, yaşlısınız, kardeşimle beni sizi öldüreceğiz diyerek tehdit ettiler. Hemen polislere telefon açtım. Sürekli bizi öldüreceklerini söylediler. Dava açtım daha sonrasında ise bilirkişi geldi ve kimyasal madde döktükleri anlaşıldı. Bıçak ile kapımıza dayanıp, bizi öldüreceklerini söylüyorlar" şeklinde konuştu.

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