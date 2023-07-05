Video Yaşam Komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 2 yaralı | Video
Komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 2 yaralı | Video

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 2 yaralı | Video

05.07.2023 | 08:56

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde komşuların arasında iddiaya göre gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan ve silahla vurulan kardeşler yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi, Ali İhsan Alçı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yan yana binalarda oturan komşular arasında iddiaya göre gürültü yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine komşular silah ve bıçaklar ile birbirine girdi. Kavgada A.C.B. yanında bulunan silah ile M.Ü.'ye ateş açarken, babası O.B. de M.Ü.'yü bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de O.B. ile kavgaya karışan oğlu H.B.'yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan A.C.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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