Komşuların otopark kavgası kamerada | Video
Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde iddiaya göre site içerisinde araba park yeri yüzünden komşular arasında tartışma çıktı. Sözlü münakaşa yaşayan komşular, daha sonra kavgaya tutuşurken, evden baltasını alan bir kişinin komşusuna baltayla saldırdığı ileri sürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
Komşuların otopark kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 14:30
00:30
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular | Video 26.06.2023 | 14:30
05:16
Giresun'da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu | Video 26.06.2023 | 14:42
03:27
Çocuğun çakmakla oynaması evi alev topuna çevirdi | Video 26.06.2023 | 14:32
00:31
Yanan ormanda cesedi bulunmuştu... Son görüntüsü ortaya çıktı | Video 26.06.2023 | 14:33
00:30
Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular... O anlar kamerada | Video 26.06.2023 | 14:32
01:08
02:08
Son Dakika: İzmir’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale | Video 26.06.2023 | 14:10
01:04
Jandarmadan “Dumansız Hava Sahası” operasyonu | Video 26.06.2023 | 13:58
00:44
00:21
Göçmen kaçakçılarına operasyon! Hem tutuklandılar hem ceza yediler… | Video 26.06.2023 | 13:54
00:52
“Pes” dedirten olay… 5 bin dolara sahte ABD ehliyeti sattı | Video 26.06.2023 | 13:54
01:15
Kocaeli'de metruk ev çöktü: 2 kişi hayatını kaybetti | Video 26.06.2023 | 13:08
00:43
Batman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 26.06.2023 | 13:08
00:42
İzmir'de orman yangını! 5 helikopter, 2 uçak bölgede | Video 26.06.2023 | 12:53
00:23
Başakşehir’de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 26.06.2023 | 12:53
00:28
Kastamonu’da yerleşim yerlerine kadar inen ayılar böyle görüntülendi | Video 26.06.2023 | 12:01
03:03
00:52