Komşuların silahlı, bıçaklı otopark kavgası kamerada | Video 19.07.2023 | 10:43 Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yer alan Turkuaz Konutları’nda iki komşu, otopark kavgasında karşılıklı silah ve bıçak çekti. Olay diğer komşuların araya girmesiyle son buldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Terör Gazisi Tuncay Aslan ve komşusu Furkan Erkan arasında otopark konusunda anlaşmazlıktan dolayı tartışma başladı. Tarafların 3 yıl önce de yine aynı konudan aralarında husumet geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde İki komşu, yine aynı sorunu tekrar yaşayarak birbirine girdi. Silah çektiği iddia edilen Komşu Furkan Erkan'ın annesi, komşusu Tuncay Aslan'ın eşine sözlü tacizde bulundu. Annesine hakaret edildiğini işiten Emrullah Aslan ise eline bıçak alarak kendini evinin balkonundan otoparka attı. İddialara göre olay anında otoparkta bulunan Furkan Erkan ise Baba Tuncay Aslan'a ve oğlu Emrullah Aslan'a silah çekerek öldürmekle suçladı. Tuncay Aslan yaşadığı olay anında hanımı ve oğlunun darp edildiğini iddia etti. Olay, diğer komşuların araya girmesiyle son buldu. 3 yıl önce de benzer bir olayı yaşadıklarını kaydeden Tuncay Aslan, İHA muhabirine olaya dair açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz hafta sonu eşiyle beraber otoparkta bulunduğu sırada komşuları tarafından tacize uğradıklarını kaydeden Tuncay Aslan, eşine Furkan Erkan tarafından vurulduğunu iddia ederek, "Binanın altıncı katından şahsın annesi Emine Sümer Erkan tarafından eşime hakaretler edildi. Namusuyla ve onuruyla ilgili. Eşimde, (Kadının oğluna) 'Annene sahip çık' dedi. Eşim kendini anlatmaya çalışırken oğlu geldi. Bir kadına vurulur mu? Onun annesi de kadın. Benim eşimde bir kadın. Çaresiziz, perişan durumdayız. Eşime vurdu. Ben yetişeyim dedim. Yetiştim, gücüm yetmedi. Beni de dövdü. Benim gözüme vurdu. Protez gözümü 10 gündür kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.Tuncay Aslan, olaya tanıklık eden oğlu Emrah Aslan'ın sinir haliyle elinde bıçakla otoparka geldiğini fakat elindeki bıçağı daha sonradan yere attığını belirterek, "Bu sefer karşı tarafın gelini Gizem Erkan, bıçağı elinden alıyor oğluma saplamaya çalışıyor. Annesi o sırada ayılıyor ve yerinden kalkıyor. 'Oğluma saplayacağına bana sapla' diyor. Hepimizi darp ettiler. Sonra bize silah çektiler. Ben o silahı teröristler için kullanmıştım. Bir terör gazisi olarak bir başkası tarafından bana karşı kullanılması hiç hoş değil" iddialarında bulundu.