Komşuların silahlı, bıçaklı otopark kavgası kamerada | Video
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yer alan Turkuaz Konutları’nda iki komşu, otopark kavgasında karşılıklı silah ve bıçak çekti. Olay diğer komşuların araya girmesiyle son buldu.
"PROTEZ GÖZÜMÜ 10 GÜNDÜR KULLANAMIYORUM"
Geçtiğimiz hafta sonu eşiyle beraber otoparkta bulunduğu sırada komşuları tarafından tacize uğradıklarını kaydeden Tuncay Aslan, eşine Furkan Erkan tarafından vurulduğunu iddia ederek, "Binanın altıncı katından şahsın annesi Emine Sümer Erkan tarafından eşime hakaretler edildi. Namusuyla ve onuruyla ilgili. Eşimde, (Kadının oğluna) 'Annene sahip çık' dedi. Eşim kendini anlatmaya çalışırken oğlu geldi. Bir kadına vurulur mu? Onun annesi de kadın. Benim eşimde bir kadın. Çaresiziz, perişan durumdayız. Eşime vurdu. Ben yetişeyim dedim. Yetiştim, gücüm yetmedi. Beni de dövdü. Benim gözüme vurdu. Protez gözümü 10 gündür kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.
"OĞLUMA SAPLAYACAĞINA BANA SAPLA"
Tuncay Aslan, olaya tanıklık eden oğlu Emrah Aslan'ın sinir haliyle elinde bıçakla otoparka geldiğini fakat elindeki bıçağı daha sonradan yere attığını belirterek, "Bu sefer karşı tarafın gelini Gizem Erkan, bıçağı elinden alıyor oğluma saplamaya çalışıyor. Annesi o sırada ayılıyor ve yerinden kalkıyor. 'Oğluma saplayacağına bana sapla' diyor. Hepimizi darp ettiler. Sonra bize silah çektiler. Ben o silahı teröristler için kullanmıştım. Bir terör gazisi olarak bir başkası tarafından bana karşı kullanılması hiç hoş değil" iddialarında bulundu.
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