Tuzla'da komşularının kabusu olmuştu! O binada yangın çıktı; 5 kişi hastaneye kaldırıldı | Video
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TUZLA'da 16 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Geçen hafta komşuları ile yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olduğu için haberlere konu olan D.Ç.'ye ait olduğu belirtilen dairede çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dairenin sahibi D.Ç. ifadesi için emniyete götürüldü.
BİNADA MAHSUR KALANLAR MERDİVEN ARACI İLE KURTARILDI
Giriş katta çıkan yangın nedeniyle binada bulunanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan bina sakinlerini merdiven aracı ile tahliye etti. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YANGIN ÇIKAN DAİRE TANIDIK ÇIKTI
Yangın çıkan dairenin, geçen hafta bina sakinleriyle gürültü yaptığı gerekçesiyle davalık olan 44 yaşındaki D.Ç.?ye ait olduğu ortaya çıktı. Sürekli gürültü yaptığı gerekçesi ile bina sakinlerinin hakkında şikayetçi olduğu D.Ç., binada bulunan güvenlik kameralarını ve komşularının kapı dürbünlerini sprey boya ile boyadığı görüntülerle gündeme gelmişti.
D.Ç. İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Polis ekipleri, bina sakinleri ile mahkemelik olan D.Ç.?yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.