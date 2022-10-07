Video Yaşam Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada | Video
Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada | Video

Komşusuna gitmek için evinden çıkan kadın kurşunların hedefi oldu...Silahlı saldırı kamerada | Video

07.10.2022 | 18:18

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da 2 şüpheli, husumetli oldukları motosikletli kuryeye silahlı saldırı düzenledi. Ateşlenen kurşunlardan biri olayla alakası olmayan bir kadına isabet etti. Kurşunların hedefi olan motosikletli de ağır yaralandı. Şüphelilerin ateş ederek kaçtığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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