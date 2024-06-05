Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı | Video
Düzce’de akşam saatlerinde komşusu ile kavga ederek silahla öldüren Seçil B. adliyeye çıkartıldı.
Olay sonrası Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen Seçil B. burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adliyeye çıkartıldı.
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