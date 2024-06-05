Komşusunu öldüren cinayet zanlısı kadın adliyeye çıkartıldı | Video 05.06.2024 | 13:37 Düzce’de akşam saatlerinde komşusu ile kavga ederek silahla öldüren Seçil B. adliyeye çıkartıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Akşam saatlerinde Konuralp bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Seçil B. isimli kadın, yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı çıkan tartışma sonrası silahla 3-4 el ateş ederek vurmuştu. Ardından polis ekiplerini arayan Seçil B. teslim olmak istediğini söylemiş ve olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.Olay sonrası Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen Seçil B. burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adliyeye çıkartıldı.