Komşusunu öldüren şüpheli: "Kendi bıçağının üzerine düştü, ben bıçaklamadım" | Video

Adana'da uyuşturucu sattığını öne sürdüğü komşusunu öldüren şüphelinin ifadesinde,” Kendi bıçağının üzerine düştü, ben bıçaklamadım” diye savunma yaptığı öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.