Komşusunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti | Video
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi önce tartıştığı komşusunu vurdu, ardından da aynı tüfekle intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan komşu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Bey Akkor (56), aralarında daha öncesinden husumet bulunan karşı komşusu Kader Oktay (52) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası Akkor, evden aldığı tüfekle Oktay'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne ve bacağına isabet etmesi sonrası Okay kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Oktay'ı vuran Mehmet Bey Akkor daha sonra tüfeği göğsüne dayayarak tetiği çekti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkor ile Oktay'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kader Oktay burada hayatını kaybederken, önce Sarıgöl Devlet Hastanesi ardından da Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edilen Mehmet Bey Akkor burada hayatını kaybetti. Bir kişinin öldüğü diğerinin ise intihar ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.