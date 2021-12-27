Komşusunun kapısına çiğ yumurta ve kimyasal döküyordu, yakalandı | Video

Gaziosmanpaşa'da evinin kapısının önüne sürekli kimyasal ve çiğ yumurta dökülen çift çareyi güvenlik kamera taktırmakta buldu. Kamera görüntülerini izleyen daire sahipleri olayı gerçekleştirenin alt kat komşusu olduğunu görünce şoke oldu.