Kömür ocağında çalışan operatörün üstüne kaya parçaları düştü | Video 31.01.2024 | 12:03 Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde kömür ocağında iş makinesi operatörü, üzerine düşen kaya parçaları sonucu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocağında çalışma yapan iş makinesi operatörü M.B.'nin üstüne kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan operatör, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.