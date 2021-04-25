Kömür sobası hırsızları kamerada | Video
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Osmaniye’de bir apartman dairesinin önünde bulunan 450 lira değerindeki kömür sobasını çalan hırsızlık şüphelilerden biri güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 8 Nisan Perşembe günü Yedi Ocak Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesinde bulunan bir apartman dairesinin önündeki piyasa değeri 450 lira olan kömür sobasını yerinde bulamayan ev sahibi durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı alanda yaptığı gerekli çalışmaların ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceldi. Görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler hırsızlık olayına karışan şahıslardan birisinin H.K. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından H.K. yapılan baskınla evinde kıskıvrak yakalandı.
Hırsızlık olayın karışan diğer şahsın kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.