Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video
Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan kömür yüklü tırda polis ekipleri tarafından yapılan aramada 27 bin 280 paket gümrük kaçağı sigaranın yanı sıra, 6 bin 870 paket elektronik sigara ucu, 320 adet de elektronik sigara ele geçirildi.
Kaçak ürünlere el konulurken sürücü M.T. gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.
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