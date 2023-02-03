Video Yaşam Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video
Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video

Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video

03.02.2023 | 10:10

Osmaniye’de şüphe üzerine durdurulan kömür yüklü tırda polis ekipleri tarafından yapılan aramada 27 bin 280 paket gümrük kaçağı sigaranın yanı sıra, 6 bin 870 paket elektronik sigara ucu, 320 adet de elektronik sigara ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen M.T yönetimindeki kömür yüklü tır uygulama noktasında durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada kömür torbalarının arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 27 bin 280 paket sigara, 6 bin 870 paket elektronik sigara ucu, 320 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken sürücü M.T. gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 00:44
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:08
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:15
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 03.02.2023 | 10:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Şubat 2023 Cuma atv izle! | Video 05:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Şubat 2023 Cuma atv izle! | Video 03.02.2023 | 10:47
Ataşehir’de asker konvoyunda tehlikeli anlar | Video 00:56
Ataşehir'de asker konvoyunda tehlikeli anlar | Video 03.02.2023 | 10:13
1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video 04:35
1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video 03.02.2023 | 10:10
Elazığ’da aç kalan kurt ve tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi | Video 01:38
Elazığ’da aç kalan kurt ve tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
Girlevik şelalesi’nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 00:56
Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 03.02.2023 | 10:10
Girlevik şelalesi’nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:01
Doğada yaralı halde bulunup tedavisi yapılan yabani ördekler tekrar doğaya bırakıldı | Video 01:41
Doğada yaralı halde bulunup tedavisi yapılan yabani ördekler tekrar doğaya bırakıldı | Video 03.02.2023 | 09:34
Hakkari’de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 01:24
Hakkari'de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 03.02.2023 | 09:34
Gaziantep’te tefeci operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:18
Gaziantep'te tefeci operasyonu: 7 gözaltı | Video 03.02.2023 | 09:27
Son Dakika: Bolu’da zincirleme kaza! 5 yaralı | Video 04:04
Son Dakika: Bolu'da zincirleme kaza! 5 yaralı | Video 03.02.2023 | 09:19
Takip ettiği kadının yakınları yakalayıp darbetti | Video 00:42
Takip ettiği kadının yakınları yakalayıp darbetti | Video 03.02.2023 | 08:22
Şişli’de 8 katlı boş binanın 2’nci katı alev alev yandı | Video 04:00
Şişli’de 8 katlı boş binanın 2’nci katı alev alev yandı | Video 03.02.2023 | 08:18
Ankara’da karın keyfini çocukları çıkardı | Video 02:29
Ankara’da karın keyfini çocukları çıkardı | Video 03.02.2023 | 01:42
Gagasına ve kanadına kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı | Video 01:40
Gagasına ve kanadına kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı | Video 02.02.2023 | 22:35
Esra Erol sayesinde 35 yıllık hasret sona ermişti! Canlı yayında aile ilk kez bir araya geldi, gözyaşları sel oldu! | Video 18:39
Esra Erol sayesinde 35 yıllık hasret sona ermişti! Canlı yayında aile ilk kez bir araya geldi, gözyaşları sel oldu! | Video 02.02.2023 | 20:51
Yüksek kesimlere yağan karın keyfini böyle çıkardılar | Video 07:06
Yüksek kesimlere yağan karın keyfini böyle çıkardılar | Video 02.02.2023 | 17:49
Kartal’da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 02:08
Kartal'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 02.02.2023 | 16:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA