Video Yaşam Kömürlük yangınında evin içi siyaha büründü | Video
Kömürlük yangınında evin içi siyaha büründü | Video

Kömürlük yangınında evin içi siyaha büründü | Video

08.10.2022 | 21:07

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde kömürlükte çıkan yangın sebebiyle yabancı uyruklu ailenin kaldığı ev siyaha büründü, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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