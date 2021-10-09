Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne

Esenler Genç Yetenek Projesi kapsamında eğitim alan ve Ashihara Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğe ulaşan Wushu sporcusu Beyza Türeli'nin hikayesi tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve 3 kez İstanbul Birinciliği elde eden Batmanlı Türeli'nin konfeksiyon atölyesinden başlayıp, şampiyonluk kürsüsüne uzanan öyküsü tüm genç sporculara ilham kaynağı.