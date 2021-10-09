Video Yaşam Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne
Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne

Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne

09.10.2021 | 09:38

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Esenler Genç Yetenek Projesi kapsamında eğitim alan ve Ashihara Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğe ulaşan Wushu sporcusu Beyza Türeli'nin hikayesi tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve 3 kez İstanbul Birinciliği elde eden Batmanlı Türeli'nin konfeksiyon atölyesinden başlayıp, şampiyonluk kürsüsüne uzanan öyküsü tüm genç sporculara ilham kaynağı.

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