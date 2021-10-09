Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne

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OTOMATİK OYNAT
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Bursa’da yıkılmak üzere olan binanın parçaları böyle koptu 09.10.2021 | 10:41
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Minibüs ile kamyonet kafa kafaya böyle çarpıştı: 1 ölü , 6 yaralı | Video 08.10.2021 | 18:18
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Gençlerin en sevdiği uygulamalar belli oldu | Video 08.10.2021 | 18:00
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Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı 08.10.2021 | 15:40
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Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı 08.10.2021 | 15:34
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Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı 08.10.2021 | 15:07
Esenler Genç Yetenek Projesi kapsamında eğitim alan ve Ashihara Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğe ulaşan Wushu sporcusu Beyza Türeli'nin hikayesi tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve 3 kez İstanbul Birinciliği elde eden Batmanlı Türeli'nin konfeksiyon atölyesinden başlayıp, şampiyonluk kürsüsüne uzanan öyküsü tüm genç sporculara ilham kaynağı.