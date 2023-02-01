Konsol hırsızı yakalandı | Video
İstanbul Ümraniye ve Üsküdar’da 3 ayrı otomobilin camını kırıp konsolunu çalan şüpheli Caner T. gözaltına alındı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 27 suç kayıtlı şüpheli adliyeye sevk edildi.
Üsküdar ve Ümraniye'de park halindeki 3 ayrı lüks otomobilin camını kırıp konsollarını çalan şüpheli Caner T. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken benzer suçlardan 27 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
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