Konteyner yüklü tırda 146 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı | Video
Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, konteyner yüklü tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenek zulalanmış 146 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan araç, tır ve konteynerlere el konularak yediemin otoparkına çekildi.
Operasyonda 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.
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