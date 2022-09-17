Kontolden çıkan otomobil karşı şeride geçip takla attı! O anlar kameralara yansıdı | Video
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken 1 kişi yaralandı. Kimsenin fark etmediği kazada sürücü ve yolcular uzun süre kurtarılmayı bekledi.
Olay yerine ambulans, itfaiye ve Söke Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve sürücü olduğu ileri sürülen C.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçta bulunan V.Y., M.Y., ve Ü.Y., kazadan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kazayı yapan kişilerin arkadaşları, uyarı levhası bulunmamasından kaynaklı kazanın olduğunu söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.