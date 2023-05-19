Kontrolden çıkan araç aydınlatma direği ve ağaçları devirdi | Video 19.05.2023 | 09:49 Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçları devirdiği kazada 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizdikten sonra savrularak orta refüje çıkan otomobil, aydınlatma direği ve ağaçları devirdikten sonra durabildi. Kazada yaralanan sürücünün yardımına, yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Büyük maddi hasarın oluştuğu araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Zincirleme kazadan kıl payı kurtulan görgü tanıkları, süratli bir şekilde ilerleyen aracın savrularak orta refüje çıktığını, kendilerinin ise aracın savrulduğunu görünce kenara geçerek kazadan kurtulduklarını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.