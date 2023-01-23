Video Yaşam Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı! | Video
Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı! | Video

Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı! | Video

23.01.2023 | 16:51

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarını yıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

OTOMOBİLDE BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu bildirildilirken feci kaza sonucu otomobil hurda haline geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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