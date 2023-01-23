Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı! | Video
Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki apartmanın bahçe duvarını yıkarak durabildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
OTOMOBİLDE BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu bildirildilirken feci kaza sonucu otomobil hurda haline geldi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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