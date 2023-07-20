Video Yaşam Kontrolden çıkan araç inşaat alanına uçtu: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı | Video
Kontrolden çıkan araç inşaat alanına uçtu: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç inşaat alanına uçtu: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı | Video

20.07.2023 | 08:42

Bursa’da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, otomobiliyle inşaat alanına uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Oktay Bora (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddeti ile demir korkulukları kıran otomobil inşaat alanına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Oktay Bora ve Onur Karaorman yaralanırken, sürücünün yanında oturan Serdar Sezgin (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

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