Kontrolden çıkan araç kafeye daldı! O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 10:01 Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari araç bir kafeye daldı, o anlar kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kafeye girdi. Şans eseri yaralanın olmadığı kazada, araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.