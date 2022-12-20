Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı | Video
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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahısların cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.