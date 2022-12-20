Video Yaşam Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

20.12.2022 | 08:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 02:20
Kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 20.12.2022 | 08:36
Erzincan’ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar ve tipi etkili oldu | Video 02:55
Erzincan’ın yüksek rakımlı geçit noktalarında kar ve tipi etkili oldu | Video 20.12.2022 | 08:34
Eyüpsultan’da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video 03:12
Eyüpsultan'da otomobillerden kurşun yağmuru: 1 ölü | Video 20.12.2022 | 08:34
Korna çaldıkları sürücü durunca zincirleme kaza yaşandı: O anlar kamerada | Video 01:23
Korna çaldıkları sürücü durunca zincirleme kaza yaşandı: O anlar kamerada | Video 20.12.2022 | 08:34
Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı! | Video 24:03
Esra Erol’da inanılmaz olay! 1 milyona yakın parayı kriptoda batırıp kaçtı! | Video 19.12.2022 | 18:59
HDP’li Garo Paylan polisi tehdit etti: Hesap vereceksin altı ay kaldı, unutma görüntüdesin | Video 00:16
HDP'li Garo Paylan polisi tehdit etti: Hesap vereceksin altı ay kaldı, unutma görüntüdesin | Video 19.12.2022 | 20:11
Kartal’da virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza kamerada | Video 02:27
Kartal'da virajı alamayan beton mikserinin devrildiği kaza kamerada | Video 19.12.2022 | 16:41
Ümraniye’de terminal hırsızları iş başında: Yaşlı yolcunun cüzdanını böyle çaldılar | Video 03:42
Ümraniye’de terminal hırsızları iş başında: Yaşlı yolcunun cüzdanını böyle çaldılar | Video 19.12.2022 | 16:08
Fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 yaralı | Video 02:09
Fabrikadaki hidrojen tankı patladı: 2 yaralı | Video 19.12.2022 | 15:56
Yeni doğmuş bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar | Video 02:08
Yeni doğmuş bebeği kapının önüne bırakıp kaçtılar | Video 19.12.2022 | 16:08
Köpeğe kemerle işkence kamerada | Video 00:43
Köpeğe kemerle işkence kamerada | Video 19.12.2022 | 16:08
Polis çatıdaki genci ölümün ucundan böyle aldı | Video 04:17
Polis çatıdaki genci ölümün ucundan böyle aldı | Video 19.12.2022 | 15:13
Güngören’de 5 katlı binada yangın paniği | Video 02:37
Güngören’de 5 katlı binada yangın paniği | Video 19.12.2022 | 14:46
Cizre’de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı | Video 02:40
Cizre'de feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:46
Dev kayalar dinamitle böyle parçalandı | Video 00:43
Dev kayalar dinamitle böyle parçalandı | Video 19.12.2022 | 14:20
Gaziantep’te 22 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:09
Gaziantep'te 22 düzensiz göçmen yakalandı | Video 19.12.2022 | 14:21
Yoğun sisin neden olduğu kazada ticari araç yakıt tankerine arkadan çarptı: 6 yaralı | Video 02:18
Yoğun sisin neden olduğu kazada ticari araç yakıt tankerine arkadan çarptı: 6 yaralı | Video 19.12.2022 | 14:12
THY uçağında Dünya Kupası heyecanı | Video 02:58
THY uçağında Dünya Kupası heyecanı | Video 19.12.2022 | 13:39
Kanser yengesinin parasını heba edip adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan’a destek 04:10
Kanser yengesinin parasını heba edip adını Ezel Bayraktar olarak değiştirmişti! Müge Anlı ve seyircisinden Tuğba Aslanhan'a destek 19.12.2022 | 13:39
Gaziantep’te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 02:24
Gaziantep'te servis minibüsü, kamyonete çarptı: 2 işçi öldü, 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 19.12.2022 | 13:41

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 02.00 sıralarında Malatya- Ankara kara yolu, Taner Kız Öğrenci yurdu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyenlerin arasına daldı. Feci kazada çarpmanın şiddetiyle çevreye savrulan Şemsettin K. (17) ile Hivan T. (18) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahısların cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA