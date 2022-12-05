Video Yaşam Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı | Video
Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı | Video

05.12.2022 | 08:44

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Çorum'da kontrolden çıkan bir aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ç.(42) idaresindeki otomobil Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan Hacı P.(48)'a ait otomobile çarptı.

Kazada park halindeki araç içerisinde bulunan Hacı P. ile Irma M.(38), yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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