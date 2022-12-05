Kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı | Video

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Çorum'da kontrolden çıkan bir aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazada park halindeki araç içerisinde bulunan Hacı P. ile Irma M.(38), yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.