Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp ağaç ve direkleri yerinden söktü: 2 yaralı | Video
Samsun'da refüje çıkıp ağaç ve aydınlatma direğini yerinden söken otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza sonrası refüjde yıkılan ağaç ve aydınlatma direğini polis ekipleri kontrollü bir şekilde güvenli bölgeye çekerken, kazaya karışan araç ise çekici ile kaldırılarak trafik akışının normale dönmesi sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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