Video Yaşam Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp ağaç ve direkleri yerinden söktü: 2 yaralı | Video
Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp ağaç ve direkleri yerinden söktü: 2 yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp ağaç ve direkleri yerinden söktü: 2 yaralı | Video

25.03.2023 | 16:42

Samsun'da refüje çıkıp ağaç ve aydınlatma direğini yerinden söken otomobildeki 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Y.'nin kullandığı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir ağaç ve bir aydınlatma direği yerinden sökülürken, otomobil de yan yattı. Kazada sürücü Erdinç Y. ile birlikte otomobilde bulunan Melih C.A. yaralandı. Yaralılardan sürücü Gazi Devlet Hastanesi'ne, yolcu da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası refüjde yıkılan ağaç ve aydınlatma direğini polis ekipleri kontrollü bir şekilde güvenli bölgeye çekerken, kazaya karışan araç ise çekici ile kaldırılarak trafik akışının normale dönmesi sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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