Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi: Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 10.01.2024 | 12:12 Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çorum-Alaca karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Cengiz K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.