Video Yaşam Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı | Video
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı | Video

04.04.2023 | 08:21

Burdur-Antalya kara yolunda kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Burdur - Antalya kara yolu 1. kilometresinde meydana geldi. Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan E.Y. (37) yönetimindeki elektrik dağıtım şirketine ait araç, sürücünün bir anlık dalgınlıkla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyeri aşıp, yaklaşık 20 metre sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücü E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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