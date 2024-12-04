Video Yaşam Kontrolden çıkan araç su kanallarını parçalayıp tarlaya uçtu: 2 yaralı | Video
Kontrolden çıkan araç su kanallarını parçalayıp tarlaya uçtu: 2 yaralı | Video

Kontrolden çıkan araç su kanallarını parçalayıp tarlaya uçtu: 2 yaralı | Video

04.12.2024 | 14:19

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kontrolden çıkan otomobil, su kanallarını parçalayıp tarlaya uçtu.

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Edinilen bilgilere göre, Orhangazi istikametinde seyir halinde olan 35 PLZ 67 plakalı otomobil, kaygan zemin sebebiyle kontrolden çıkarak önce su kanallarını parçaladı ardından tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü M.K. ve yolcu konumunda bulunan Y.Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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