Kontrolden çıkan arazi aracı taklalar atarak tarlaya devrildi: 2 yaralı | Video

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkıp taklalar atarak tarlaya devrilen arazi aracında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Büyük Karabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ç., yönetimindeki arazi aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralanan araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan H.B.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazanın ardından hurdaya dönen araç çekici yardımıyla devrildiği tarladan kaldırılırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.