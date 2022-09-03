Video Yaşam Kontrolden çıkan arazi aracı taklalar atarak tarlaya devrildi: 2 yaralı | Video
Kontrolden çıkan arazi aracı taklalar atarak tarlaya devrildi: 2 yaralı | Video

Kontrolden çıkan arazi aracı taklalar atarak tarlaya devrildi: 2 yaralı | Video

03.09.2022 | 10:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan arazi aracı taklalar atarak tarlaya devrildi: 2 yaralı | Video 00:59
Kontrolden çıkan arazi aracı taklalar atarak tarlaya devrildi: 2 yaralı | Video 03.09.2022 | 10:06
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem | Video 00:43
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem | Video 03.09.2022 | 09:12
Geminin makine arızası giderildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı | Video 03:09
Geminin makine arızası giderildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı | Video 03.09.2022 | 09:12
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video 03:05
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video 03.09.2022 | 00:33
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video 04:22
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı heyecandan yerinde duramadı! | Video 03.09.2022 | 00:14
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an! 200 bin TL’lik o soru... | Video 09:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o an! 200 bin TL'lik o soru... | Video 02.09.2022 | 23:56
Ahlat’ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video 00:26
Ahlat'ta ‘Yeni Ay’ hayran bıraktı | Video 02.09.2022 | 21:07
Lihtenştayn’da parlamentoda deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu | Video 01:01
Lihtenştayn'da parlamentoda deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu | Video 02.09.2022 | 19:25
Genç kızın sahilde fotoğrafını çektiğini iddia ettiği 3 kişi dövüldü | Video 00:28
Genç kızın sahilde fotoğrafını çektiğini iddia ettiği 3 kişi dövüldü | Video 02.09.2022 | 19:01
Sultangazi’de aracını park eden polisi ’burası bizim yerimiz’ diyerek darbettiler | Video 00:28
Sultangazi'de aracını park eden polisi 'burası bizim yerimiz' diyerek darbettiler | Video 02.09.2022 | 19:00
Emine Erdoğan, yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı | Video 07:10
Emine Erdoğan, yetişkin engellilere hizmet veren ilk halk eğitim merkezinin açılışını yaptı | Video 02.09.2022 | 18:34
Göç İzleme Derneği’ne iddianame! AB’den PKK’ya para aktarmakla suçlanıyorlar | Video 01:02
Göç İzleme Derneği’ne iddianame! AB’den PKK’ya para aktarmakla suçlanıyorlar | Video 02.09.2022 | 16:53
Jandarmadan ormanlık alanda uyuşturucu imalatına suçüstü | Video 01:06
Jandarmadan ormanlık alanda uyuşturucu imalatına suçüstü | Video 02.09.2022 | 16:51
Ses sitemine zulalanan esrar, polise takıldı! | Video 01:10
Ses sitemine zulalanan esrar, polise takıldı! | Video 02.09.2022 | 16:37
Orak ile kenevir hasadı yaparken yakalandı 00:41
Orak ile kenevir hasadı yaparken yakalandı 02.09.2022 | 16:36
Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video 00:37
Ünlü futbolculardan Muhammet’e mesaj var | Video 02.09.2022 | 16:25
Yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti | Video 00:54
Yavru köpeklerin imdadına itfaiye yetişti | Video 02.09.2022 | 16:15
Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video 03:09
Fatih’te ‘Taksicilerin öldüresiye dövdüğü yolcu’ olayıyla ilgili yeni gelişme; 6 gözaltı | Video 02.09.2022 | 15:20
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video 00:31
Silahla yaralama zanlısı tutuklandı! | Video 02.09.2022 | 13:08
Sahte doktor, başka hastanede de kendisini ’beyin cerrahı’ diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video 01:32
Sahte doktor, başka hastanede de kendisini 'beyin cerrahı' diye tanıtmış! O görüntüler ortaya çıktı | Video 02.09.2022 | 13:09

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkıp taklalar atarak tarlaya devrilen arazi aracında 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Bolvadin ilçesi Büyük Karabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ç., yönetimindeki arazi aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralanan araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan H.B.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından hurdaya dönen araç çekici yardımıyla devrildiği tarladan kaldırılırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA