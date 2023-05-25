Kontrolden çıkan çekici şarampole devrilip hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 25.05.2023 | 08:56 Kırıkkale'de şarampole devrilen çekicinin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Konya Kara Yolu üzerindeki Karakeçili Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.T. idaresindeki çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan sürücü M.A.T. ile yanında yolcu olarak bulunan M.E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.