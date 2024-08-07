Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1’i ağır 4 yaralı | Video
Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:55
Adana'daki peş peşe depremler neyin sinyali? 07.08.2024 | 10:18
01:01
Bursa'da aç kalan yavru tilkiyi böyle beslediler 07.08.2024 | 10:07
01:21
02:34
Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla: 1’i ağır 4 yaralı | Video 07.08.2024 | 08:42
00:59
Adana'da deprem anı kamerada | Video 07.08.2024 | 09:41
01:09
Adana’da deprem sonrası yaşanan panik kamerada 07.08.2024 | 09:21
00:34
Şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı: 3 polis yaralandı | Video 06.08.2024 | 16:35
00:12
01:06
03:51
03:11
00:23
03:43
03:54
01:23
00:18
00:13
00:30
00:22
İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı | Video 06.08.2024 | 09:39
00:27
Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon | Video 06.08.2024 | 09:27