Kontrolden çıkan kamyon direği devirdi, sürücü araçtan fırladı | Video 03.01.2024 | 06:03 Gaziosmanpaşa’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki ticari araca çarptı. Aydınlatma direğinin devrildiği kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken sürücü de araçtan fırladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YR 8073 plakalı kamyon, park halindeki ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü aracın kapısından fırlarken, araçta aydınlatma direğine çarparak devirdi. Kamyon ise geri geri giderek refüje çıkıp durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.