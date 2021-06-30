Kontrolden çıkan kamyonet viyadük inşaatına daldı: 4 yaralı | Video
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Zonguldak’ta gece saatlerinde kontrolden çıkan bir kamyonet inşaat halindeki viyadüğün ayağına çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Bir kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek inşaat halindeki viyadüğün ayağına çarptı. Kazada şoför ve yanında bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.